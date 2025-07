Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Zweibrücken - Diebstahl von Grabschmuck

Zweibrücken (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 09.07.2025 19:00 Uhr, und Donnerstag, dem 11.07.2025 21:00 Uhr, wurde auf einem Friedhof in der Vogelgesangstraße in Zweibrücken Grabschmuck entwendet. Unbekannte Täter entnahmen eine Katzenskulptur von einer Grabstätte und entfernten sich anschließend unerkannt. Die Polizei Zweibrücken hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-36915399 oder per E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de bei der Polizei Zweibrücken zu melden. Der Diebstahl von Grabschmuck stellt nicht nur eine Straftat dar, sondern ist auch ein besonders pietätloser Eingriff in die Trauerkultur. |pizw

