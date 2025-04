POL-UN: Bönen - Zeugen nach doppeltem Pkw Diebstahl gesucht

Schwerte (ots) - Am Freitag (18.04.2025), kam es gegen 00.25 Uhr zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Straße Auf dem Hilf in Schwerte. Nach ersten Erkenntnissen explodierte ein Akku eines E-Rollers, welcher in der Küche geladen wurde, und setzte dabei die Küche in Brand. Das Feuer breitete sich anschließend auf den Spitzboden des Hauses aus. Die betroffene Wohnung bleibt vorerst unbewohnbar. Ein Nachbarhaus wurde während der ...

mehr