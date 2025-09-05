Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht im Parkhaus eines großen Lebensmittelgeschäftes - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein schwarzer DACIA Duster hinten rechts von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der DACIA stand in der untersten Etage im Parkhaus eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Großfeldstraße im Bereich der Einkaufswägen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

