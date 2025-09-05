PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht im Parkhaus eines großen Lebensmittelgeschäftes - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 15.30 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein schwarzer DACIA Duster hinten rechts von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der DACIA stand in der untersten Etage im Parkhaus eines großen Lebensmittelgeschäftes in der Großfeldstraße im Bereich der Einkaufswägen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

