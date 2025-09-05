Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Motorradfahrerin kommt von Landstraße ab und rutsch unter Schutzplanke durch - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 17.30 Uhr, kam eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades von der Landstraße 152 ab. Sie befuhr die Rippolinger Straße von Rippolingen kommend in Richtung Bad Säckingen, als sie im Bereich einer Rechtskurve ins Rutschen kam. Dabei verlor sie die Kontrolle über das Krad und kollidierte mit der Schutzplanke der Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf rutschte die 17-Jährige unter der Schutzplanke hindurch und stürzte eine kleine Böschung hinunter. Mit einer Beinverletzung wurde die 17-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell