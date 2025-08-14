PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin
Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am Montagvormittag (11.08.2025) ereignete sich auf der Bundesstraße 76 bei Eutin ein Verkehrsunfall mit einem Lkw. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es aufgrund eines Ausweichmanövers zum Zusammenstoß mit einem Verkehrszeichen. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Die Polizei in Eutin bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10:00 Uhr befuhr ein 68-jähriger Ostholsteiner mit einem Sattelauflieger die Bundesstraße 76 in Richtung Kiel. Zwischen den Straßen Bockholter Baum und Meinsdorfer Weg habe nach derzeitigem Ermittlungsstand ein weißer Mercedes auf der Gegenfahrbahn trotz bestehenden Überholverbots einen anderen Pkw überholt. Der Lkw-Fahrer habe ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Mercedes zu verhindern. Dabei touchierte der Ostholsteiner mit seinem Sattelauflieger ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800EUR am Lkw.

Der Fahrzeugführer des weißen Mercedes setzte seine Fahrt unerkannt fort. An dem Fahrzeug ist es zu keinen Beschädigungen gekommen.

Die Eutiner Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs durch fehlerhaftes Überholen und wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Wer Hinweise zum Fahrer des weißen Mercedes oder zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 04521-8010 oder per E-Mail unter Eutin.PR@polizei.landsh.de mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

