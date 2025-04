Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeilandesmeisterschaften 2025 in Hermeskeil - ein voller Erfolg

Hermeskeil (ots)

Die Polizeilandesmeisterschaft ist ein fester Bestandteil der sportlichen Aktivitäten der Polizei Rheinland-Pfalz. Sie bietet den Beamten die Möglichkeit, ihre sportlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich in der Disziplin der Langstrecke zu messen. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung in Hermeskeil ausgetragen, einer Stadt, die sich bereits durch ihre Gastfreundschaft und Organisation vergangener Polizeilandesmeisterschaften (PLM) einen Namen gemacht hatte.

Die PLM 2025 war ein wahres Highlight für den Sport und die Gemeinschaft. Am Mittwoch, den 09.04.2025, wurde die Meisterschaft der Langstrecken erfolgreich ausgetragen, bei der 99 Polizeisportlerinnen und -sportler aus verschiedenen Regionen und Teilen des Landes um den Titel kämpften und herausragende Leistungen zeigten. Es war ein Event, das die Polizei der Region und des Landes zusammenbrachte und für spannende Wettkämpfe sorgte.

Der Wettbewerb konzentrierte sich in diesem Jahr auf die Langstrecke, mit Distanzen von 10 und 21,1 Kilometern. Die Ergebnisse der Langstreckenrennen spiegelten das hohe Niveau der Teilnehmer wider:

-> Ergebnisse der 10 km:

A. Keil, Zeit: 34:16 (Polizeipräsidium Einsatz-Logistik-Technik)

T. Dubois , Zeit: 38:56 (Polizeipräsidium Mainz)

D. Bredemeier , Zeit: 39:43 (Polizeipräsidium Mainz)

-> Ergebnisse der 21,1 km:

J. Flesch , Zeit: 1:18:22 (Hochschule der Polizei)

J. Scherer , Zeit: 1:18:22 (Hochschule der Polizei)

J. Peter , Zeit: 1:22:55 (Hochschule der Polizei)

Neben dem sportlichen Wettkampf standen vor allem der Austausch und die Förderung des Teamgeists unter Kolleginnen und Kollegen im Mittelpunkt. Darüber hinaus bot sich zudem eine wertvolle Gelegenheit für den Austausch zwischen der herzlich eingeladenen Bevölkerung und der Polizei Rheinland-Pfalz. Die Polizeilandesmeisterschaft 2025 in Hermeskeil bleibt als sportliches und gemeinschaftliches Highlight in Erinnerung, das nicht nur durch beeindruckende Leistungen, sondern auch durch gelebten Teamgeist und gelebte Bürgernähe überzeugte.

