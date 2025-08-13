Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL: Genin

Schwerer Motorradunfall

Lübeck (ots)

Am Montagnachmittag (11.08.2025) kam es im Lübecker Stadtteil Genin zu einem schweren, alleinbeteiligten Motorradunfall. Der Fahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach aktuellen Informationen besteht keine Lebensgefahr mehr. Das Motorrad wurde erheblich beschädigt.

Gegen 16:35 Uhr befuhr ein 28-jähriger Lübecker die Geniner Straße in Richtung Moisling. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor der Motorradfahrer auf gerader Strecke aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Kraftrad stürzte zu Boden, der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls mehrere Meter weit geschleudert und prallte gegen ein Verkehrsschild.

Mehrere Passanten und Verkehrsteilnehmende hielten an, leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungsdienst sowie Polizei. Nach erster medizinischer Versorgung vor Ort wurde der Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen ist sein Zustand stabil. Die Polizei benachrichtigte die Angehörigen.

An dem Motorrad entstand mutmaßlich wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem traten Betriebsstoffe aus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Auch am betroffenen Verkehrsschild entstand Sachschaden. Die Geniner Straße wurde für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen für etwa eine Stunde teilweise gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell