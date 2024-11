POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß dreier Pkw

Warendorf (ots) - In der Zeit von Freitag (22.11.24 ) 15.50 Uhr bis Samstag (23.11.2024) 9.45 Uhr wurde am Werseweg ein am Fahrbahnrand geparkter VW Transporter angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zum Verursacher geben? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

mehr