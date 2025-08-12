Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Göhl

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Lübeck (ots)

Am Montagabend (11.08.2025) kam es auf der Landesstraße 59 bei Göhl zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrzeugführer schwer verletzte. Die Polizei stellte bei dem Fahrer Atemalkohol fest und hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet.

Ersten Erkenntnissen zufolge hat der 49-jährige Autofahrer mit seinem VW die Landesstraße 59 vom Augustenhof kommend in Richtung Göhl befahren, als er gegen 19:30 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW geriet ins Schleudern und kam rechtsseitig der Fahrbahn im Straßengraben zum Stehen.

Der Ostholsteiner Fahrzeugführer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem 49-jährigen Mann war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 2,1 o/oo. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe zur Überprüfung des Blutalkoholgehalts entnommen.

Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000EUR. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zudem entstanden Schäden an der Bankette.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen den Ostholsteiner wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell