PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH: Göhl
Frontalzusammenstoß zweier Pkw - zwei Verletzte

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag (11.08.2025) auf Dienstag (12.08.2025) kam es in Göhl zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Beide Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Unfallursächlich war das irrtümliche Befahren der Gegenfahrbahn durch einen britischen Autofahrer.

Gegen 00:25 Uhr befuhr ein 80-jähriger Brite mit seinem rechtsgelenkten Mazda die Dorfstraße in Richtung Quals. Offenbar infolge der Gewohnheit des Linksverkehrs geriet der Fahrer auf die Gegenspur. Im Bereich einer Rechtskurve kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan.

Der 28-jährige Nissan-Fahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Auch der britische Unfallverursacher wurde verletzt. Beide Männer wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Gegen den britischen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Straßenbenutzung eingeleitet. Weiter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Jule Haß, Pressesprecherin
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:41

    POL-HL: HL - Moisling / Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt

    Lübeck (ots) - Am späten Freitagnachmittag (08.08.2025) kam es in Lübeck - Moisling zu einem Einbruch in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses. Ein Tatverdächtiger konnte im Keller angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Gegen 17:45 Uhr stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Moislinger Mühlenweg fest, dass eine Tür zum ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:15

    POL-HL: OH - Stockelsdorf / Betrunkener Radfahrer gestürzt und verletzt

    Lübeck (ots) - Am späten Samstagabend (09.08.2025) kam es in Stockelsdorf zu einem Sturz eines Radfahrers. Ein 39-jähriger Lübecker zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach aktuellem Ermittlungsstand war Alkoholkonsum die Ursache des Unfalls. Gegen 23:10 Uhr befuhr der 39-jährige Deutsche mit seinem Pedelec die Ahrensböker Straße in Richtung Dorfstraße. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren