Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH: Göhl

Frontalzusammenstoß zweier Pkw - zwei Verletzte

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag (11.08.2025) auf Dienstag (12.08.2025) kam es in Göhl zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Beide Fahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Unfallursächlich war das irrtümliche Befahren der Gegenfahrbahn durch einen britischen Autofahrer.

Gegen 00:25 Uhr befuhr ein 80-jähriger Brite mit seinem rechtsgelenkten Mazda die Dorfstraße in Richtung Quals. Offenbar infolge der Gewohnheit des Linksverkehrs geriet der Fahrer auf die Gegenspur. Im Bereich einer Rechtskurve kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Nissan.

Der 28-jährige Nissan-Fahrer erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Auch der britische Unfallverursacher wurde verletzt. Beide Männer wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Gegen den britischen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Straßenbenutzung eingeleitet. Weiter wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

