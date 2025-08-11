Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Stockelsdorf

Betrunkener Radfahrer gestürzt und verletzt

Lübeck (ots)

Am späten Samstagabend (09.08.2025) kam es in Stockelsdorf zu einem Sturz eines Radfahrers. Ein 39-jähriger Lübecker zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Nach aktuellem Ermittlungsstand war Alkoholkonsum die Ursache des Unfalls.

Gegen 23:10 Uhr befuhr der 39-jährige Deutsche mit seinem Pedelec die Ahrensböker Straße in Richtung Dorfstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen stürzte er im Fahrbahnverlauf alleinbeteiligt zu Boden und verletzte sich leicht. Ersthelfer alarmierten daraufhin die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen bei dem Radfahrer. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,99 Promille. Nach medizinischer Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung und zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizeistation Stockelsdorf ermittelt nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell