Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Medieneinladung zur Präsentation einer neuen Initiative gegen Betrugstaten

Lübeck (ots)

Um die Sicherheit unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zu verbessern, starten der Weiße Ring und die Polizei in Lübeck und Ostholstein gemeinsam mit teilnehmenden Arztpraxen eine neue Initiative.

Bei ihrem Arztbesuch bekommen Senioren einen Terminzettel, der sie nicht nur an den bevorstehenden Arzttermin erinnert, sondern auch vor gängigen Betrugsmaschen warnt und hilfreiche Tipps für den Umgang gibt. Außerdem wurden Plakate für die Wartezimmer erstellt, die ebenfalls auf das richtige Verhalten hinweisen. Die Initiative kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn seit Anfang des Jahres haben sich die Fallzahlen von Betrugsversuchen mit der Masche des Schockanrufs wieder deutlich erhöht.

In Kooperation der beiden Außenstellen des Weissen Rings Lübeck und Ostholstein und der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck wurden diese Terminhinweise entworfen und werden nun der Öffentlichkeit präsentiert.

Dazu laden wir Vertreter der Presse am 18.08.2025 um 13.45 Uhr in die Räumlichkeiten des Haut- und Venenzentrums Lübeck in der Kronsforder Allee 44-46 ein.

Anwesend werden sein: - die Außenstellenleitungen des Weissen Rings Lübeck und Ostholstein,Birgit Stamer und Holger Dabelstein - die Leiterin der Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck,Silke Ziemann, mit Julian Schmidt, Sachbearbeiter für Betrugsdelikte, - ein Sicherheitsberater für Senioren der Polizei Lübeck, - die Präventionsbeauftragte des Weissen Ring Ostholstein, Elke Ahlering - die unterstützende Ärztin Frau Dr. Yvonne Frambach vom Haut- und Venenzentrum Lübeck.

Um eine vorherige Anmeldung wird unter der Telefonnummer 0451 131 2015 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell