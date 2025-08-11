Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Moisling

Tatverdächtiger nach Einbruch gestellt

Lübeck (ots)

Am späten Freitagnachmittag (08.08.2025) kam es in Lübeck - Moisling zu einem Einbruch in den Gemeinschaftskeller eines Mehrfamilienhauses. Ein Tatverdächtiger konnte im Keller angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen 17:45 Uhr stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Moislinger Mühlenweg fest, dass eine Tür zum Gemeinschaftskeller beschädigt war und sich nicht mehr öffnen ließ.

Die eingesetzten Polizeibeamten zogen zur Türöffnung die Berufsfeuerwehr hinzu und betraten anschließend die Kellerräume. Dort trafen sie auf eine anscheinend schlafende, männliche Person, die von diversem Werkzeug, wie beispielsweise Bolzenschneider, Zange und Hammer, umgeben war. Die Polizisten nahmen den 32-jährigen Tatverdächtigen (polnische Staatsbürgerschaft) vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten weiteres Werkzeug.

Die Polizeikräfte beschlagnahmten das Werkzeug, ein mitgeführtes, als entwendet gemeldetes Fahrrad sowie weitere Beweismittel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entlassen.

Das 4. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell