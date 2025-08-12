PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Neustadt
Polizei sucht nach vermisster Frau

POL-HL: OH - Neustadt / Polizei sucht nach vermisster Frau
Lübeck (ots)

Seit Sonntagmorgen (10.08.2025) wird Anja H. aus Neustadt vermisst. Um 09:00 Uhr bestand der letzte Kontakt zu Frau H. Es gibt keine Hinweise, wohin sie sich begeben haben könnte. Die Vermisste ist auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Anja H. ist 54 Jahre alt, circa 175 cm groß und von schlanker Statur. Ihre langen, hellbraunen Haare trägt sie zu einem Zopf gebunden. Bekleidet ist sie mit einer Jogginghose, einem Shirt und einer Strickjacke. Auffällig ist, dass ihr die Zähne im Oberkiefer fehlen.

Die Polizei hat umfangreiche Suchmaßnahmen unter dem Einsatz von Personenspürhunden und Drohnen eingeleitet.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Anja H. nimmt die Polizei unter 0451 1310 und an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

