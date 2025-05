POL-HAM: Flüchtiger Ladendieb

Hamm-Mitte (ots) - Eine 37-jährige Fußgängerin wurde am Samstag, 03. Mai, auf der Alleestraße bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau überquerte gegen 22:20 Uhr in Höhe der Grünstraße die Fahrbahn in Richtung Süden. Hierbei übersah sie den Opel Corsa eines 70-Jährigen, welcher die Alleestraße in Richtung Osten befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich die Fußgängerin schwer. Sie wurde mit ...

