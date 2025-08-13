Polizeidirektion Lübeck

"Kein Ort für Messer!" auf dem Eutiner Stadtfest

Lübeck (ots)

Am kommenden Wochenende (15.08.-17.08.2025) findet in Eutin das Stadtfest mit Großflohmarkt statt. Um einen reibungslosen und sicheren Ablauf des Festes zu gewährleisten, zeigt die Polizei rund um das Veranstaltungsgelände verstärkt Präsenz.

Unter dem Motto "Kein Ort für Messer!" werden die Beamten des Eutiner Polizeireviers gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst Kontrollen durchführen.

Gewaltdelikte im öffentlichen Raum, insbesondere bei Verwendung von Messern oder Waffen, bergen ein besonderes Gefährdungspotenzial und Verletzungsrisiko. Auf den Veranstaltungsflächen gilt daher ein Waffenverbot für sämtliche Messer. Mehrsprachige Plakate weisen rund um das Gelände auf das Messerverbot hin. Die Einhaltung dieses Verbotes wird von den eingesetzten Polizeikräften anlassunabhängig überprüft werden.

Die Polizei wünscht ein friedliches Stadtfest und allen Besuchern eine gute Zeit.

