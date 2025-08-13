PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Grömitz
Polizei bittet nach Vergewaltigung um Hinweise aus der Bevölkerung

Lübeck (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.08.-12.08.2025) soll es in Grömitz zu einer Vergewaltigung einer 20-jährigen Frau gekommen sein. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der sexuelle Übergriff habe nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 01:00 Uhr in der Straße Haffkamp stattgefunden. Während der Tat habe der Tatverdächtige zusätzlich das Handy der 20-Jährigen entwendet. Die Frau hat sich ersten Erkenntnissen zufolge heftig gewehrt und dem Tatverdächtigen Kratzverletzungen im Gesicht, am Oberkörper und eine Verletzung an einer Hand zugefügt. Durch laute Hilferufe der Ostholsteinerin wurden Passanten aufmerksam und halfen. Der Tatverdächtige konnte bisher nicht gefasst werden.

Der Tatverdächtige soll circa 170 cm groß sein, eine normale Statur und längere, dunkle, krause Haare haben sowie älter als 30 Jahre sein. Weiterhin hat er zum Zeitpunkt der Tat einen Bart, vermutlich einen Kinn- und Backenbart, getragen. Er soll mit einem schwarzen, kurzärmligen Hemd und Schuhen mit drei weißen Streifen bekleidet gewesen sein. Auffällig könnten Kratzspuren im Gesicht sowie eine Verletzung an der Hand sein.

Die Ermittler der Kriminalpolizeistation Neustadt bitten nun Zeugen und Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter 04561-6150 oder per E-Mail Neustadt.KPSt@polizei.landsh.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

