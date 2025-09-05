Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen: Unfallflucht zwischen Traktor und Pferd - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, hatte sich am Montag, 01.09.2025, gegen 14.45 Uhr im Bereich der Rebberge in Bötzingen ein Vorfall zwischen einem Traktorfahrer und zwei Reiterinnen ereignet.

Offenbar waren die beiden Reiterinnen mit ihren Pferden auf einem landwirtschaftlichen Weg in den Rebbergen in Bötzingen ausgeritten, als sich hinter ihnen ein Traktor mit hoher Geschwindigkeit lautstark näherte.

Da die Reiterinnen diesem Fahrzeug aufgrund der Beschaffenheiten der Örtlichkeit nicht sofort ausweichen konnten, mussten sie zunächst eine geeignete Stelle erreichen, um dann von ihren Pferden abzusteigen und den Traktor vorbeifahren zu lassen.

Gemäß den Schilderungen einer Reiterin hielt der Traktor in Höhe der Pferde kurz an, rief den Reiterinnen etwas Unverständliches zu und beschleunigte sein Fahrzeug.

Hierbei scheute eines der Pferde, sprang zurück und drückte die minderjährige Reiterin gegen einen Rebstock. Anschließend riss sich das Pferd los und schleifte gemäß Schilderung der Reiterin das Kind einige Meter mit, bevor dieses dann die Zügel los lies.

Das Pferd konnte später wieder eingefangen werden. Die Reiterin und das Pferd wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der Traktorfahrer hatte den Vorfall offenbar wahrgenommen, seine Fahrt jedoch unvermittelt fortgesetzt.

Das Polizeirevier Breisach (Tel. 07667-91170) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Traktor geben können. Auch der Traktorfahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

