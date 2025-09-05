Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: E-Bike aus Tiefgarage entwendet - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Nach dem Diebstahl eines E-Bikes aus einer Tiefgarage in Freiburg-Haslach am Dienstag, 02.09.2025, hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Eine Zeugin hatte gegen 16.30 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er die Schlösser von zwei E-Bikes aufbrach. Es gelang dem Täter, mit einem der E-Bikes von der Tatörtlichkeit zu flüchten.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte ein dringend Tatverdächtiger am selben Abend in Freiburg vorläufig festgenommen werden. Der 32-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Das entwendete E-Bike konnte zwischenzeitlich unweit der Gemeinschaftsunterkunft festgestellt werden, in der der Beschuldigte untergebracht war.

