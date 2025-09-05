PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: E-Bike aus Tiefgarage entwendet - Tatverdächtiger in Haft

Freiburg (ots)

Nach dem Diebstahl eines E-Bikes aus einer Tiefgarage in Freiburg-Haslach am Dienstag, 02.09.2025, hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Eine Zeugin hatte gegen 16.30 Uhr einen Mann dabei beobachtet, wie er die Schlösser von zwei E-Bikes aufbrach. Es gelang dem Täter, mit einem der E-Bikes von der Tatörtlichkeit zu flüchten.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte ein dringend Tatverdächtiger am selben Abend in Freiburg vorläufig festgenommen werden. Der 32-Jährige mit algerischer Staatsangehörigkeit, der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Freiburg vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete.

Das entwendete E-Bike konnte zwischenzeitlich unweit der Gemeinschaftsunterkunft festgestellt werden, in der der Beschuldigte untergebracht war.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 0761 882 1018
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 11:53

    POL-FR: Emmendingen: Nach exhibitionistischen Handlungen weitere Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstagmittag, 29.08.2025, gegen 13.40 Uhr bemerkte eine 16-jährige Passantin einen Mann auf einer Parkbank vor der Stadtbibliothek in der Landvogtei in Emmendingen liegend, der an sich selbst offenbar sexuelle Handlungen vornahm. Nachdem sich die 16-Jährige dem Mann gegenüber missbilligend äußerte, verlies dieser die Örtlichkeit. Im Rahmen ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:30

    POL-FR: Weisweil: Bewaffneter Raubüberfall auf Lieferant - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Heute Morgen, 05.09.2025, gegen 6.30 Uhr wurde im Bereich der Karl-Engler-Straße in Weisweil der Fahrer eines Lieferfahrzeuges mit einer Schußwaffe bedroht und damit zur Herausgabe seiner Bargeldbestände gezwungen. Anschließend sperrten die drei männlichen Täter den Mann in seinem Lieferfahrzeug ein und flüchteten mit einer Geldkassette in ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:42

    POL-FR: Lörrach: Brand auf Balkon in der Schlachthofstraße

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 19.35 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Schlachthof gerufen. Auf dem Balkon des Wohn- und Betriebsgebäudes konnten Flammen wahrgenommen werden. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein Ausbreiten des Brandes auf die Wohnräumlichkeiten wurde von der Feuerwehr verhindert. Durch den Brand auf dem Balkon wurden auch die Balkontür und die Fassade des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren