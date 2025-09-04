PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand auf Balkon in der Schlachthofstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 19.35 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Schlachthof gerufen. Auf dem Balkon des Wohn- und Betriebsgebäudes konnten Flammen wahrgenommen werden. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein Ausbreiten des Brandes auf die Wohnräumlichkeiten wurde von der Feuerwehr verhindert. Durch den Brand auf dem Balkon wurden auch die Balkontür und die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Brand könnte ein auf dem Balkon betriebener Räucherofen gewesen sein, welcher aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der anwesende Wohnungsnehmer sei nicht verletzt worden. Die Wohnräumlichkeiten und die unterhalb des Brandgeschehens befindlichen Geschäftsräumlichkeiten seien weiterhin bewohn- beziehungsweise nutzbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:42

    POL-FR: St. Märgen, L128: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall mit Wohnmobil schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 03.09.2025, gegen 18:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer die L128 vom Thurner kommend in Richtung St. Märgen. Kurz nach der Abzweigung Glashütte / Gasthaus Neuhäusle überholte der Motorradfahrer in einer Kurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Wohnmobil. Der ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:39

    POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd vergessen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 00.20 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einem aktiven Rauchmelder zu einem Mehrfamilienhaus in die Basler Straße gerufen. Die betreffende Wohnung konnte schnell lokalisiert werden. Ursächlich für den Rauchmelder war ein vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Der Mieter sei eingeschlafen. Es kam lediglich zur Rauchentwicklung. Es sei kein Sachschaden entstanden. ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:38

    POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - auf Balkon Papier im Holzkohlegrill verbrannt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 20.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Hauptstraße nach Friedlingen gerufen. In einer Wohnung wäre ein Rauchmelder zu hören und von einem Balkon sei Rauch zu sehen. Anwohner, welche das Haus bereits verlassen hatten, gaben an, dass der Bewohner bei welchem der Rauchmelder auslöste die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren