Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Brand auf Balkon in der Schlachthofstraße

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 19.35 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Schlachthof gerufen. Auf dem Balkon des Wohn- und Betriebsgebäudes konnten Flammen wahrgenommen werden. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ein Ausbreiten des Brandes auf die Wohnräumlichkeiten wurde von der Feuerwehr verhindert. Durch den Brand auf dem Balkon wurden auch die Balkontür und die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Ursächlich für den Brand könnte ein auf dem Balkon betriebener Räucherofen gewesen sein, welcher aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Die Ermittlungen dazu dauern an. Der anwesende Wohnungsnehmer sei nicht verletzt worden. Die Wohnräumlichkeiten und die unterhalb des Brandgeschehens befindlichen Geschäftsräumlichkeiten seien weiterhin bewohn- beziehungsweise nutzbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell