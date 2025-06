Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Brand eines Wohnhauses samt Nebengebäude

Hochstetten-Dhaun (ots)

Am 09.06.2025 kam es in den frühen Morgenstunden in Hochstetten-Dhaun zu einem Brand an einem Wohnhaus, der auf ein daran angrenzendes Möbelhaus mit Schreinerei übergriff. Bei dem Brand entstanden Schäden im sowohl privat als auch gewerblich genutzten Bereich des Anwesens. Die Schadenshöhe dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Kreuznach in Zusammenarbeit mit einem Gutachter ergaben, dass ein fahrlässiger Umgang mit Glutresten eines Grillfeuers als Brandursache vorliegen dürfte. Im Zuge der Brandortuntersuchung konnten technische Brandursachen ausgeschlossen werden. Im Rahmen der ersten Löschversuche zog sich der Eigentümer leichte Verletzungen zu.

