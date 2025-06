POL-PDKH: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Vollsperrung der L236 für mehrere Stunden

Lauschied (ots) - Am Dienstagmorgen, 10.06.2025 wurde der Polizei in Kirn ein Wohnungseinbruch gemeldet. Bislang unbekannte Täter hebelten an einem Einfamilienhaus in der Bärweilerstraße ein Fenster im Erdgeschoß auf. Im Haus wurden verschiedene Räumlichkeiten nach potenziellem Diebesgut durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck und verursachten Sachschaden am Gebäude. Durch Zeugenangaben kann die Tatzeit auf ...

