Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen, L128: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall mit Wohnmobil schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 03.09.2025, gegen 18:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer die L128 vom Thurner kommend in Richtung St. Märgen. Kurz nach der Abzweigung Glashütte / Gasthaus Neuhäusle überholte der Motorradfahrer in einer Kurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Wohnmobil. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik eingeliefert. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zur Unfallaufnahme wurde die L128 halbseitig gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

