PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen, L128: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall mit Wohnmobil schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 03.09.2025, gegen 18:50 Uhr befuhr ein 61-jähriger Motorradfahrer die L128 vom Thurner kommend in Richtung St. Märgen. Kurz nach der Abzweigung Glashütte / Gasthaus Neuhäusle überholte der Motorradfahrer in einer Kurve zwei vor ihm fahrende Fahrzeuge und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Wohnmobil. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Mit einem eingesetzten Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik eingeliefert. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zur Unfallaufnahme wurde die L128 halbseitig gesperrt und der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 15:39

    POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Essen auf Herd vergessen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 00.20 Uhr, wurde die Feuerwehr wegen einem aktiven Rauchmelder zu einem Mehrfamilienhaus in die Basler Straße gerufen. Die betreffende Wohnung konnte schnell lokalisiert werden. Ursächlich für den Rauchmelder war ein vergessenes Essen auf dem eingeschalteten Herd. Der Mieter sei eingeschlafen. Es kam lediglich zur Rauchentwicklung. Es sei kein Sachschaden entstanden. ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:38

    POL-FR: Weil am Rhein: Feuerwehreinsatz - auf Balkon Papier im Holzkohlegrill verbrannt

    Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 03.09.2025, gegen 20.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Hauptstraße nach Friedlingen gerufen. In einer Wohnung wäre ein Rauchmelder zu hören und von einem Balkon sei Rauch zu sehen. Anwohner, welche das Haus bereits verlassen hatten, gaben an, dass der Bewohner bei welchem der Rauchmelder auslöste die ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:36

    POL-FR: Häusern: Überholmanöver endet mit Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 06.45 Uhr, kam es wegen einem Überholvorganges zu einem Auffahrunfall. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die St. Blasier Straße von Häusern kommend in Richtung St. Blasien. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 149 in entgegengesetzter Richtung und überholte kurz vor einem Hotel einen Lastkraftwagen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren