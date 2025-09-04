PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Überholmanöver endet mit Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 04.09.2025, gegen 06.45 Uhr, kam es wegen einem Überholvorganges zu einem Auffahrunfall. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die St. Blasier Straße von Häusern kommend in Richtung St. Blasien. Ein unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 149 in entgegengesetzter Richtung und überholte kurz vor einem Hotel einen Lastkraftwagen. Aufgrund des Überholmanövers mussten der 53-jährige Pkw-Fahrer sowie der entgegenkommende Pkw-Fahrer bis zum Stillstand abbremsen. Eine hinter dem 53-Jährigen fahrende 25-jährige Pkw-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw des 53-Jährigen auf. Der unbekannte Pkw-Fahrer sowie der Lkw-Fahrer fuhren nach dem Unfall weiter. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Der Polizeiposten St. Blasien, Telefon 07672 922280, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem entgegenkommenden Pkw geben können. Bei dem Pkw könnte es sich um einen weißen Renault Clio handeln. Ebenso möge sich der Lkw-Fahrer als möglicher Zeuge beim Polizeiposten melden. Der Polizeiposten nimmt zu den üblichen Bürozeiten Hinweise entgegen. Das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761 934-0, ist rund um die Uhr erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

