Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Spiegel von Lastkraftwagen abgefahren - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Donnerstagnacht, 04.09.2025, gegen 03.25 Uhr, wurde an einem geparkten Lkw der Außenspiegel von einem unbekannten Fahrzeug abgefahren. Der geparkte Lkw stand ordnungsgemäß an der Brückenstraße (Bundesstraße 314) unweit des Ortsausganges Grimmelshofen. Der Fahrer schlief in seinem Lkw und wurde durch den Unfall wach. Nach Sachlage befuhr das unbekannte Fahrzeug die Bundesstraße von Grimmelshofen kommend in Richtung Blumberg und beschädigte beim Vorbeifahren den Außenspiegel des Lkw. Der Sachschaden an dem Lkw wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751 8316-531, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um einen hellgrünen Lkw handeln. Eine Fahndung in der Nacht nach dem Lkw verlief ohne Erfolg.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

