Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrerin stürzt bei Überholvorgang - Leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.09.2025, gegen 18.10 Uhr, stürzte eine 18-jährige Motorradfahrerin während eines Überholvorganges und verletzte sich dabei leicht. Das Motorrad kollidierte mit einem Baum. Die 18-Jährige befuhr die Schwarzwaldstraße (Landstraße 157) von Grafenhausen kommend in Richtung Ühlingen-Birkendorf. Auf dieser Strecke überholte sie einen Pkw und als der Überholvorgang schon fast abgeschlossen war kam sie mit dem Motorrad ins Bankett. Der Reifen des Motorrades rutschte weg und die 18-Jährige wurde vom Motorrad abgeworfen. Das Motorrad rutsche über eine längere Strecke quer über die Fahrbahn und prallte dann gegen einen Baum. Die 18-Jährige verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell