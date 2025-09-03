PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Rheinfelden: Vollbrand des Containers "Grünes Klassenzimmer" // hier: Verdacht Brandlegung

Freiburg (ots)

Mittlerweile wurde die Brandörtlichkeit von der Kriminaltechnik der Polizei untersucht. Nach Sachlage wird ein technischer Defekt eines Elektrogerätes ausgeschlossen. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht einer Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Ursprungsmeldung:

Am Freitag, 29.08.2025, gegen 22.30 Uhr, wurde der Feuerwehr der Brand des Containers, welcher als grünes Klassenzimmer diene, in der Werderstraße gemeldet. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der Container des Trinationalen Umweltzentrums brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt eines Elektrogerätes gewesen sein. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 15:04

    POL-FR: Rheinfelden: Pkw kommt von Bundesstraße 316 ab

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, kurz nach 12.00 Uhr, kam ein 75-jähriger Pkw-Fahrer von der Bundesstraße 316 ab. Der 75-Jährige befuhr die Bundesstraße von Rheinfelden kommend in Richtung Lörrach, als er unweit des Hagenbacher Hofes, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und einen Leitpfosten überfuhr. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug. ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 15:01

    POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in Parkhaus aufgebrochen

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, in dem Zeitraum zwischen 19.10 Uhr bis 19.35 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft eine Fahrzeugscheibe ein, um aus einem Pkw einen Rucksack zu entwenden. In dem schwarzen Lederrucksack befand sich unter anderem Bargeld. Der Pkw stand im Erdgeschoss eines Parkhauses eines großen Einkaufscenters in Friedlingen. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 14:59

    POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab

    Freiburg (ots) - Am Dienstag, 02.09.2025, kurz vor 20.00 Uhr, kam ein 22-jähriger Motorradfahrer von der Landstraße 159 ab und verletzte sich dabei. Er befuhr die Landstraße zwischen den Ortschaften Detzeln und Untermettingen, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Mit Verletzungen am Bein und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren