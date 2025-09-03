Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu Rheinfelden: Vollbrand des Containers "Grünes Klassenzimmer" // hier: Verdacht Brandlegung

Freiburg (ots)

Mittlerweile wurde die Brandörtlichkeit von der Kriminaltechnik der Polizei untersucht. Nach Sachlage wird ein technischer Defekt eines Elektrogerätes ausgeschlossen. Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht einer Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen.

Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Ursprungsmeldung:

Am Freitag, 29.08.2025, gegen 22.30 Uhr, wurde der Feuerwehr der Brand des Containers, welcher als grünes Klassenzimmer diene, in der Werderstraße gemeldet. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der Container des Trinationalen Umweltzentrums brannte komplett aus. Es wurde niemand verletzt. Ursächlich für den Brand könnte ein technischer Defekt eines Elektrogerätes gewesen sein. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

