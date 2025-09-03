PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.09.2025, kurz vor 20.00 Uhr, kam ein 22-jähriger Motorradfahrer von der Landstraße 159 ab und verletzte sich dabei. Er befuhr die Landstraße zwischen den Ortschaften Detzeln und Untermettingen, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte. Mit Verletzungen am Bein und an der Schulter wurde er vom Rettungsdienst in Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

