Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Vandalismus auf Modellflugplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Nacht von Montag, 01.09.2025 auf Dienstag, 02.09.2025, befuhr ein Unbekannter mit einem Pkw in mehreren Kreisen die Rasenfläche des Modellflugplatzes in Jestetten. Aufgrund der Witterung in den vergangenen Tag und einem dementsprechenden weichen Erdreich wurde die Rasenfläche des Modellflugplatzes stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Polizeiposten Jestetten sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können. Der Polizeiposten Jestetten ist während den üblichen Bürozeiten unter der Telefonnummer 07745 925820 erreichen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefonnummer 07751 8316 531, nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

