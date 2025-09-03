PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen-Köndringen: Mehrere Autofahrer aufgrund Durchfahrverbot beanstandet

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 02.09.2025, wurde das Durchfahrverbot der Straße "Am Sportfeld" in Köndringen durch das Polizeirevier Emmendingen kontrolliert. Aufgrund einer Baustelle an der Elzbrücke in der Emmendinger Straße in Teningen wird diese Verbindungsstrasse stark frequentiert und das dortige Durchfahverbot missachtet.

Im Rahmen der 50-minütigen Kontrolle wurden 28 Autofahrer beanstandet. Zahlreiche Autofahrer erkannten die Kontrollestelle rechtzeitig und wendeten präventiv um dann doch die ordnungsgemäße Umleitung zu nutzen.

Ein Verstoß gegen das Durchfahrverbot wird mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro geahndet.

Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

