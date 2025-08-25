POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest
Finnentrop (ots)
Ein 39-jähriger Autofahrer fiel am Freitagabend (22. August) gegen 23:45 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der B236 zwischen Bamenohl und Neukamp auf. Für die Beamten ergaben sich Hinweise, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann wurde daraufhin zur Polizeiwache Lennestadt gebracht, wo eine Blutprobenentnahme veranlasst und eine Anzeige aufgenommen wurde.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell