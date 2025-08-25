POL-OE: Autofahrer mit positivem Drogentest

Lennestadt (ots) - Am Freitag (22. August) kam es auf der Kreisstraße 20 im Bereich der Hohen Bracht gegen 10:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Autofahrer hatte in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er geriet von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinauf und kam schließlich vor einem Baum zum Stehen. Der Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der ...

mehr