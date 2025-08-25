POL-OE: Baucontainer aufgebrochen
Attendorn (ots)
Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag (23. August) in sechs Baustellencontainer bei der Baustelle an der L539/L512 in Neu-Listernohl eingebrochen. Die Tatzeit konnte auf etwa 2:30 Uhr eingegrenzt werden. Aus den Containern fehlten bei Anzeigenaufnahme diverse Werkzeuge. Die Täter verursachten einen Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
