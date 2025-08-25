Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Kontrollen am Freitag - Gleiches Ergebnis!

Olpe (ots)

Zwei Verkehrskontrollen der Polizei führten am Freitag (22. August) zum gleichen Ergebnis: Strafanzeige und Blutprobe!

Bereits am Morgen war den Ordnungshütern in der Straße "In der Trift" um 8:45 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Raum Siegen aufgefallen. Der Mann führte sein Auto ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht.

Das Gleiche dann am späten Abend gegen 23:20 Uhr in der "Bruchstraße". Hier hatten Polizeibeamte einen 24-Jährigen aus dem Raum Breitscheid mit seinem Auto kontrolliert. Auch hier fiel auf, dass der junge Mann ohne Fahrerlaubnis und wahrscheinlich unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Denn auch hier verlief ein Drogenvortest positiv.

Beide Männer begleiteten die Beamten zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache.

