PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Kontrollen am Freitag - Gleiches Ergebnis!

Olpe (ots)

Zwei Verkehrskontrollen der Polizei führten am Freitag (22. August) zum gleichen Ergebnis: Strafanzeige und Blutprobe!

Bereits am Morgen war den Ordnungshütern in der Straße "In der Trift" um 8:45 Uhr ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Raum Siegen aufgefallen. Der Mann führte sein Auto ohne gültige Fahrerlaubnis. Zudem ergaben sich Auffälligkeiten, die auf einen vorangegangenen Drogenkonsum bei dem Fahrzeugführer hindeuteten. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht.

Das Gleiche dann am späten Abend gegen 23:20 Uhr in der "Bruchstraße". Hier hatten Polizeibeamte einen 24-Jährigen aus dem Raum Breitscheid mit seinem Auto kontrolliert. Auch hier fiel auf, dass der junge Mann ohne Fahrerlaubnis und wahrscheinlich unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Denn auch hier verlief ein Drogenvortest positiv.

Beide Männer begleiteten die Beamten zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:46

    POL-OE: Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt

    Olpe (ots) - Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades hat sich am Samstag (23. August) bei einem Unfall in Olpe leicht verletzt. Der junge Mann hatte im Einmündungsbereich "Stellwerkstraße/In der Trift" gegen 9:25 Uhr aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auf regennasser Fahrbahn stürzte er zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den 20-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:45

    POL-OE: Elektrowerkzeuge von Baustelle entwendet

    Olpe (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (21./22. August) in den Rohbau des Gefahrenabwehrzentrums in der Straße "Am Birkendrust" eingedrungen. Aus einem Lagerraum wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Hierunter befanden sich ein Akkuschrauber, zwei Akkubohrmaschinen, zwei Akkusägen und eine Akkupressmaschine der Marken Bosch, Dewald und Wieger. Die Geräte hatten einen ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:44

    POL-OE: Kompletträder von PKW abmontiert

    Drolshagen (ots) - Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen (23./24. August) in Scheda vier Kompletträder von einem BMW abmontiert und entwendet. Das Auto war in der Straße "Im Hahn" geparkt. Bei Tatentdeckung war das Fahrzeug teilweise auf Ziegelsteinen aufgebockt. Der Schaden liegt insgesamt im unteren vierstelligen Eurobereich. Bei den Rädern handelte es sich um original BMW-Felgen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren