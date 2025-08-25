POL-OE: Elektrowerkzeuge von Baustelle entwendet
Olpe (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen (21./22. August) in den Rohbau des Gefahrenabwehrzentrums in der Straße "Am Birkendrust" eingedrungen. Aus einem Lagerraum wurden diverse Elektrowerkzeuge entwendet. Hierunter befanden sich ein Akkuschrauber, zwei Akkubohrmaschinen, zwei Akkusägen und eine Akkupressmaschine der Marken Bosch, Dewald und Wieger. Die Geräte hatten einen Wert im unteren bis mittleren vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell