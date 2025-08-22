Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Leichtverletzter nach Auffahrunfall

Attendorn (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es um 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L539 in Attendorn. An einer Ampel war es zu einem Rückstau gekommen. An dessen Ende kam es zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt drei Autos beteiligt waren. In einem der Fahrzeuge wurde ein 36-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde der Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren fünfstelligen Eurobereich.

