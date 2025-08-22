Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autofahrer leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es um 16:40 Uhr auf der B236 im Bereich Frielentrop zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang unbekannter Ursache war ein 76-jähriger Autofahrer in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden PKW eines 28-Jährigen. Der 76-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell