POL-OE: Unfall zwischen Auto und Pedelec
Olpe (ots)
Am Donnerstag (21. August) kam es in Rhode um 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einem ebenfalls 37-jährigen Fahrer eines Pedelecs. Die Beiden waren auf der Straße "Alte Landstraße" zusammengestoßen. Der Pedelecfahrer war daraufhin gestürzt und hatte sich leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.
