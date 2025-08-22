PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall zwischen Auto und Pedelec

Olpe (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es in Rhode um 18:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 37-jährigen Autofahrerin und einem ebenfalls 37-jährigen Fahrer eines Pedelecs. Die Beiden waren auf der Straße "Alte Landstraße" zusammengestoßen. Der Pedelecfahrer war daraufhin gestürzt und hatte sich leicht verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

