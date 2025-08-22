POL-OE: Pedelecfahrer leicht verletzt
Drolshagen (ots)
Am Donnerstag (21. August) kam es um 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Berlinghausen. Im Einmündungsbereich der "Napoleonstraße" und der Straße "Im Öhlchen" war ein 57-jähriger Autofahrer mit einem 64-jährigen Pedelecfahrer zusammengestoßen. Der 64-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.
