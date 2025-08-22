PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelecfahrer leicht verletzt

Drolshagen (ots)

Am Donnerstag (21. August) kam es um 10:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Berlinghausen. Im Einmündungsbereich der "Napoleonstraße" und der Straße "Im Öhlchen" war ein 57-jähriger Autofahrer mit einem 64-jährigen Pedelecfahrer zusammengestoßen. Der 64-Jährige verletzte sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand insgesamt ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 12:17

    POL-OE: Autofahrer leicht verletzt

    Finnentrop (ots) - Am Mittwoch (20. August) ergeignete sich gegen 16 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B236 in Rönkhausen. Ein 27-jähriger Autofahrer war auf den PKW eines vorausfahrenden 24-Jährigen aufgefahren, als dieser auf ein Grundstück abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der 24-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:16

    POL-OE: Roller gestohlen

    Attendorn (ots) - Am 20. August entwendeten unbekannte Täter zwischen 1 und 4 Uhr nachts einen Motorroller der Marke Peugeot von einem Grundstück an der Bauzunftstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Thorsten Scheen Telefon: 02761 9269-2200 E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 12:15

    POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt

    Wenden (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (21. August) kam es auf der Kreisstraße 12 zwischen Schönau und Elben zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Motorradfahrer war gegen 2 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen und gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer leicht. Das Reh starb noch vor Ort. An dem Motorrad entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren