POL-OE: Roller gestohlen
Attendorn (ots)
Am 20. August entwendeten unbekannte Täter zwischen 1 und 4 Uhr nachts einen Motorroller der Marke Peugeot von einem Grundstück an der Bauzunftstraße.
Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell