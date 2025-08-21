Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Roller gestohlen

Attendorn (ots)

Am 20. August entwendeten unbekannte Täter zwischen 1 und 4 Uhr nachts einen Motorroller der Marke Peugeot von einem Grundstück an der Bauzunftstraße.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell