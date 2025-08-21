POL-OE: Motorradfahrer leicht verletzt
Wenden (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (21. August) kam es auf der Kreisstraße 12 zwischen Schönau und Elben zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Motorradfahrer war gegen 2 Uhr mit einem Reh zusammengestoßen und gestürzt. Durch den Sturz verletzte sich der Fahrer leicht. Das Reh starb noch vor Ort. An dem Motorrad entstand ein Schaden im oberen dreistelligen Eurobereich.
