Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autodieb kommt nicht weit

Attendorn (ots)

Im Heggener Weg entwendete ein Unbekannter zwischen dem Abend des 18. und dem frühen Morgen des 19. August einen geparkten Fiat Panda. Mit dem gestohlenen fahrbaren Untersatz kam der unbekannte Täter allerdings nicht weit: Nur ungefähr 20 Meter vom Tatort entfernt kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun. Er entwendete schließlich das Radio aus dem Auto. Der entstandene geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Geldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

