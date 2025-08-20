PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Autodieb kommt nicht weit

Attendorn (ots)

Im Heggener Weg entwendete ein Unbekannter zwischen dem Abend des 18. und dem frühen Morgen des 19. August einen geparkten Fiat Panda. Mit dem gestohlenen fahrbaren Untersatz kam der unbekannte Täter allerdings nicht weit: Nur ungefähr 20 Meter vom Tatort entfernt kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun. Er entwendete schließlich das Radio aus dem Auto. Der entstandene geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Geldbetrag.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

