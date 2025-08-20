Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bilanz der Polizei zur Wendener Kirmes

Wenden (ots)

Am letzten Wochenende und am Dienstag fand in Wenden im Kreis Olpe die traditionsreiche "Wendsche Kärmetze" bei bestem Wetter statt. Auch dieses Mal zog die Veranstaltung wieder viele Besucherinnen und Besucher an.

Während der gesamten Veranstaltung erteilte die Polizei insgesamt 15 Platzverweise und nahm 10 Strafanzeigen auf. Fünf davon am Samstag. Bei der Hälfte der Vergehen handelte es sich um Körperverletzungen. Zwei Personen mussten im Laufe der Kirmes in Gewahrsam genommen werden. Die erste Ingewahrsamnahme erfolgte wegen einer sexuellen Belästigung, die zweite um einen Platzverweis durchzusetzen. Die Beamtinnen und Beamten stellten außerdem in einem Fall Pfefferspray und ein Messer sicher. Die Person, die diese mitführte, wurde des Platzes verwiesen und wird sich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Die Kreispolizeibehörde war am Samstag mit einem eigenen Stand der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf der Kirmes vertreten. Zwischen 14:30 und 18:00 Uhr informierten eine Beamtin und ein Beamter Besucherinnen und Besucher der Kirmes im Rahmen der Kampagne "Besser ohne Messer" und standen für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung.

Am Dienstag klang die Veranstaltung ruhig aus: Nur ein Platzverweis musste erteilt sowie zwei Strafanzeigen gefertigt werden. Insgesamt ist die Kreispolizeibehörde Olpe mit dem friedlichen Verlauf der Kirmes zufrieden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell