Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrt unter Medikamenteneinfluss endet in Grundstückseinfahrt

Attendorn (ots)

In Weschede auf der Wesetalstraße kam am 18. August gegen 15.55 Uhr eine 66-Jährige mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie fuhr einen Hang hinunter in eine Grundstückseinfahrt und kollidierte mit einem dort abgestellten Auto. Das geparkte Fahrzeug wurde durch den Zusammenstoß in einen weiteren Wagen gedrückt, der davor abgestellt war. Der PKW der 66-Jährigen kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau verletzte sich und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine weiterführende Behandlung im Krankenhaus lehnte sie ab. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Eurobereich. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass die 66-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Medikamenten gefahren war. Ein Drogenvortest erhärtete den Verdacht. Sie wurde zur Polizeiwache gebracht, wo die Beamten eine Blutprobe veranlassten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell