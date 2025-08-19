Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 16-Jähriger stürzt mit Roller

Lennestadt (ots)

Ein 16-Jähriger war am 19. August um 3.38 Uhr mit seinem Roller auf der Bundesstraße 55 in Bilstein in Richtung Grevenbrück unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Kurve zu Fall und verletzte sich. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der Minderjährige ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz gefahren war. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren dreistelligen Geldbetrag.

