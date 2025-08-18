PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Bilanz Stadtfest Lennestadt

Lennestadt (ots)

Am Freitagabend, 15. August, eröffnete der traditionellen Fassanstich vor dem Rathaus in Altenhundem, das dreitägige Lennestädter Stadtfest. Auf vier Bühnen im Ortskern gab es Live-Musik, kulinarische Angebote und Unterhaltungsprogramm mit vielen Ständen. Die Veranstaltung lief aus Sicht der Polizei friedlich ab. Vereinzelt mussten die Beamtinnen und Beamten eingreifen. Insgesamt gab es vier Strafanzeigen im Rahmen des Festes. Darunter waren drei Körperverletzungen sowie eine versuchte gefährliche Körperverletzung. Bei einem der Einsätze stellte die Polizei ein Messer sicher und erteilte der Person, die dieses trug, einen Platzverweis. Außerdem gab es eine Ingewahrsamnahme, weil eine Person ihrem Platzverweis nicht nachgekommen war. Die Polizei erteilte insgesamt 10 Platzverweise.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

