POL-OE: E-Scooterunfall
Lennestadt (ots)
Auf der Kampstraße am 15. August gegen 22.30 Uhr stürzte ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter. Beim Versuch einer Verkehrsinsel auszuweichen, kam er zu Fall und verletzte sich. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.
