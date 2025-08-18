PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooterunfall

Lennestadt (ots)

Auf der Kampstraße am 15. August gegen 22.30 Uhr stürzte ein 20-Jähriger mit seinem E-Scooter. Beim Versuch einer Verkehrsinsel auszuweichen, kam er zu Fall und verletzte sich. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

