POL-OE: E-Scooterunfall

Kirchhundem (ots) - In der Nacht zu Freitag (15. August) wurden einige Anwohner im "Flaper Schulweg" kurz vor 2 Uhr durch laute Knallgeräusche aufgeschreckt. Auf einer längeren Strecke war ein Auto gegen insgesamt drei geparkte Fahrzeuge gestoßen. Das unfallverursachende Fahrzeug war noch in der Straße abgestellt worden. Die Halterin des Autos konnte ebenfalls im Nahbereich angetroffen werden. Ob es sich bei der ...

mehr