POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt

Olpe (ots) - Ein 45-Jähriger fiel am Donnerstag (14. August) gegen 14 Uhr in Olpe auf. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf der "Bruchstraße" unterwegs. Da er nach Wahrnehmung der Polizeibeamten beim Erblicken des Streifenwagens abrupt abstieg und sein Fahrrad schob, entschlossen sie sich zu einer Kontrolle. In dieser stellte sich schnell die Antwort auf die Frage nach dem Verhalten des Mannes heraus. Ein vor Ort ...

mehr