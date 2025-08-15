POL-OE: Motorradfahrer schwer verletzt
Attendorn (ots)
Am Freitagnachmittag (15. August) kam es gegen 13:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der "Plettenberger Straße" in Windhausen. Ein 75-jähriger Autofahrer war von einem Grundstück in die Straße eingefahren und dabei mit einem 59-jährigen Motorradfahrer zusammengestoßen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Durch den Rettungsdienst wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt.
