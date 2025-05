Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (543) Versammlungsgeschehen im Nürnberger Stadtgebiet am 26.05.2025

Nürnberg (ots)

Am Montagabend (26.05.2025) fand im Nürnberger Stadtgebiet eine sich teilweise fortbewegende Versammlung mit Gegendemonstrationen statt. Die Einsatzkräfte der Polizei mussten einschreiten, um ein unmittelbares Zusammentreffen der unterschiedlichen politischen Lager zu verhindern.

Rund 75 Personen kamen gegen 18:30 Uhr am Ludwigsplatz zur Kundgebung unter dem Titel 'Für die Wahrung der Versammlungsfreiheit!' zusammen. Gegen diese Versammlung waren mehrere Gegendemonstrationen angezeigt worden, unter anderem auf dem Jakobsplatz. Im Laufe des Abends formierten sich in der Spitze rund 300 Personen zu einem Gegenprotest. Die Polizei hatte bereits im Vorfeld die beiden Versammlungsflächen im Bereich Jakobsplatz / Ludwigsplatz durch Sperrgitter getrennt, um ein unmittelbares Aufeinandertreffen zwischen den unterschiedlichen politischen Lagern zu verhindern.

Die Teilnehmer der erstgenannten Versammlung bewegten sich gegen 19:15 Uhr als Demonstrationszug entlang einer zuvor angezeigten Wegstrecke in Richtung Plärrer. Die Gegendemonstranten setzten sich daraufhin ebenfalls in Bewegung. Wie bereits in den zurückliegenden Wochen versuchten Gegendemonstranten auch an diesem Montagabend wiederholt, auf die Wegstrecke der erstgenannten Versammlung zu gelangen. Die Einsatzkräfte mussten daher zum Teil unmittelbaren Zwang anwenden. Die Teilnehmer des Gegenprotests ließen sich im Fortgang mehrmals auf der Wegstrecke des Demonstrationszugs nieder und hakten sich unter. Die sich fortbewegende Versammlung konnte in jedem Fall an den am Boden sitzenden Personen vorbeilaufen.

Als die Einsatzkräfte in der Rothenburger Straße und kurze Zeit später in der Gostenhofer Hauptstraße eine Polizeikette einzogen, um zu verhindern, dass die Teilnehmer der opponierenden Kundgebungen aufeinandertrafen, bewarfen Personen aus dem Gegenprotest die Polizisten unter anderem mit Glasflaschen und Eiern. Das Staatsschutzkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat in diesem Zusammenhang entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Gegen 20:15 Uhr erreichten die jeweiligen Demonstrationszüge den Ort der Auftaktkundgebung und beendeten die Versammlung gegen 20:30 Uhr.

Unter Leitung der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte waren zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Zentrale Einsatzdienste Mittelfranken, der Bayerischen Bereitschaftspolizei, der Nürnberger Verkehrspolizei sowie der Kriminalpolizei Nürnberg im Einsatz.

Erstellt durch: Christian Seiler

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell