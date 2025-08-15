Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auto gerät bei Unfall auf Friedhofsgelände

Olpe (ots)

Eine 84-Jährige hat am Freitag (15. August) gegen 11:20 Uhr mit ihrem Auto mehrere Gräber auf dem Kommunalfriedhof in Olpe beschädigt. Aus bislang unbekannter Ursache verlor die Frau in der "Franz-Menke-Straße" die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihr Auto kam von der Straße ab, überwandt eine Hecke und landete auf dem Gelände des Friedhofs. Die Fahrerin blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde geborgen und abgeschleppt. Es entstand insgesamt ein Schaden im mittleren bis oberen vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell