POL-WAF: Ahlen. VW Golf Plus angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Ein leichtverletzter Motorradfahrer und rund 33.000 Euro Sachschaden - das ist der Ausgang eines Verkehrsunfalls am Sonntag (22.06.2025, 14.30 Uhr) in Ennigerloh-Westkirchen. Eine 18-jährige Frau aus Beelen fuhr mit ihrem Auto auf der L 831 aus Beelen kommend, um an der Einmündung B 475/L 831 nach links in Richtung Westkirchen abzubiegen. Der 59-jährige Motorradfahrer war auf der Warendorfer Straße ...

